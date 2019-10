Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 6

Hockenheim.Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Donnerstagmittag auf der A 6 in Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheimring ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei waren an den Unfall in Fahrtrichtung Heilbronn ein Lastwagen und ein Pkw beteiligt. Offenbar ist der Pkw mit hoher Geschwindigkeit an einem Stauende auf den Lkw aufgefahren. Das teilte ein MItarbeiter vor Ort mit.

Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Näheres ist noch nicht bekannt.