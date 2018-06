Tödliches Bad im Weiher

Anzeige

Böhl-Iggelheim.Nach dem Tod von drei Erntehelfern herrscht in Böhl-Iggelheim große Betroffenheit. Die drei 22, 27 und 34 Jahre alten Männer aus Polen wollten sich mit zwei Kollegen am Sonntagabend am Niederwiesenweiher von der Arbeit auf dem Feld erholen. Drei von ihnen gehen schwimmen, bekommen Probleme und tauchen nicht mehr auf. „Die beiden anderen haben versucht, die drei zu retten, aber das ist gescheitert“, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, im Gespräch mit dieser Zeitung. Die verzweifelten Erntehelfer sprechen deshalb Passanten an, die sofort die Polizei alarmieren.

Es folgt ein Großeinsatz von Polizei, den Wasserrettern der DLRG, Feuerwehr und Rettungsdienst. Tatsächlich gelingt es acht Tauchern der DLRG Neuhofen, die drei Männer aus dem etwa sechs Meter tiefen Badesee zu bergen. Sie werden von Notärzten wiederbelebt und mit Hubschraubern in Krankenhäuser nach Mannheim und Ludwigshafen geflogen. Die Nacht überleben alle drei nicht. „Wir haben derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden“, betont Ströber. Allerdings hätten die Männer Alkohol getrunken, ehe sie schwimmen gegangen seien. Ob der Alkoholkonsum aber schuld am Tod sei, müsse nun die Obduktion klären. Mit einem Ergebnis rechnet Ströber in den nächsten Tagen. Im Rahmen der Ermittlungen würden zudem die überlebenden Erntehelfer vernommen.

Schwieriger Taucheinsatz

„Das war ein Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Die Sicht unter Wasser war praktisch gleich Null“, berichtet Tauch-Einsatzführer Frank Markgraf. „Der See ist stark bewachsen, vor allem mit Schlingpflanzen.“ Insgesamt waren etwa 80 Einsatzkräfte vor Ort. „Dieses Jahr ist es schlimm. Wir kommen uns vor, als wäre bereits August, so viele Einsätze hatten wir schon“, sagt Markgraf. Allein im Rhein-Pfalz-Kreis gab es in diesem Jahr bereits zwei tödliche Badeunfälle: Erst vor wenigen Tagen (wir berichteten) war im Silbersee bei Bobenheim-Roxheim ein 18-Jähriger beim Schwimmen untergegangen und gestorben. Im selben Gewässer kam Ende Mai ein 74-Jähriger ums Leben.