Tor zur Pfalz: Hier ziehen jetzt Pflegekräfte ein

Speyer.Das „Tor zur Palz“ gehört ab sofort wieder der Stadt Speyer. Das historische Gebäude (1800 errichtet) in der Maximilianstraße unweit des Doms war lange Zeit Gesundheitsamt und ab 2011 Gastronomie- und Hotelimmobilie. Das Land hatte das Objekt seinerzeit für 2,3 Millionen Euro umbauen und herrichten lassen, um es an Walter Deutsch zu verpachten, der dort mit seinem Bewirtungs- und Beherbergungskonzept scheiterte. Ab 2015 zogen Flüchtlinge in die Hotelzimmer.

Der Ankauf vom Land zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert von 1,4 Millionen Euro ist nach längerer Anlaufzeit nun besiegelt und vollzogen. Er sei in einem abgestimmten Verfahren erfolgt. Das teilten die Stadt Speyer und der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB) in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag mit. Die Stadt wird den früheren Hotelbereich in den Obergeschossen an das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer für die Unterbringung von Pflegeschülerinnen und -schülern vermieten. Im Erdgeschoss plant die LMK Medienanstalt Rheinland-Pfalz, die landesweit für die Privatsender und Bürgermedien zuständig ist, einen „MakerSpace“ mit Mitmach-Projekten für Interessierte. Auch der Offene Kanal Speyer wird dort einziehen.

„Wir bauen ein „Inspeyerhaus“

„Ich freue mich sehr, dass die Stadt Speyer das Tor zur Pfalz mit seiner exponierten und attraktiven Innenstadtlage erwerben konnte“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Insbesondere angesichts der angespannten Lage auf dem Speyerer Wohnungsmarkt sei das Nutzungskonzept ein wichtiger und richtiger Schritt, eine angemessene und bezahlbare Unterkunft für dringend benötigte Nachwuchspflegekräfte zu schaffen. Mit der Medienwerkstatt, die die Landeszentrale für Medien und Kommunikation im Erdgeschoss einrichten wird, sei es gelungen, ein großartiges Pilotprojekt nach Speyer zu holen.

„Hier entsteht etwas in Rheinland-Pfalz bisher Einzigartiges“, sagt Marc Jan Eumann, Direktor der LMK Medienanstalt. „Mit unseren Partnern bauen wir ein ,Inspeyerhaus‘, einen Ort der medialen Teilhabe, der Menschen jeden Alters inspiriert und zum kreativen Umgang mit digitalen Werkzeugen beflügelt. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020