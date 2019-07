Tornado hebt Hausdach an

Der Tornado hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. © Dpa

Kreuz und quer liegen die einzelnen Deckenelemente über dem Esstisch und über der Couch. Das Wohnzimmer ist ein einziges Trümmerfeld. Der Tornado, der am Freitagabend über Teile der Verbandsgemeinde Freinsheim hinweggezogen ist, hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. „Gefühlt hat es Stunden gedauert“, sagt Simone Walther, die das Unglück im eigenen Haus erlebt hat. Sie habe gerade in den Kinderzimmern die Fenster schließen wollen, als der Tornado das Dach angehoben habe. Ihr Ehemann Johannis Walther eilte direkt nach dem Anruf seiner Frau von seinem Arbeitsplatz in Landau nach Hause. Als er zuhause ankam, sah er, dass die Windhose zwei Drittel des Dachs abgedeckt hatte. „Im Fernsehen haben wir sowas schon gesehen. Aber das selbst zu erleben ...“, Simone Walther ringt immer wieder um Fassung.

Bobenheim am Berg.Das Haus ist unbewohnbar, die Familie bei Verwandten untergekommen. Die Kinder haben aber noch immer Angst, wollten die Mama eigentlich gar nicht zum Aufräumen an diesem Samstagmorgen gehen lassen.

Noch schlimmer hat es das Haus gegenüber im Dackenheimer Weg erwischt. Die Hälfte des Daches ist weg. Das Technische Hilfswerk hat die Giebelwand zur Straße hin mit einem mächtigen Holzbalken gesichert, weil sie sonst auf die Straße zu kippen drohte. Die Fachleute wollen das Dach aus Sicherheitsgründen nicht mit einer Plane abdecken. „Wenn ein Windstoß kommt, wissen wir nicht, was passiert“, sagt Michael Müller, Kreisfeuerwehr-Inspekteur des Landkreises Bad Dürkheim. Die Anwohner versuchen jetzt, das zu retten, was überhaupt noch zu retten ist. Insgesamt 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdiensten und Psychosozialer Notfallversorgung waren im Einsatz. Eine Frau sei leicht verletzt worden, als sie eine Tür durch einen heftigen Windstoß ins Gesicht bekommen habe. Wie durch ein Wunder sind keine weiteren Menschen durch umherfallende Ziegel oder Äste zu Schaden gekommen.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, der ebenfalls am Freitag zum Unglücksort eilte, ist froh über die Nachbarschaftshilfe, die Anwohnern des Dackenheimer Weges von Nachbar erfahren haben. Direkt nach dem Tornado seien viele Menschen aus dem Dorf zur Unglücksstelle geeilt und hätten mit angepackt, die Trümmer zu beseitigen, mitzuhelfen und Kaffee für die Einsatzkräfte zu kochen.

Betroffen sind insgesamt elf Häuser und hundert Hektar Weinberge. Zwei Häuser sind nicht mehr bewohnbar. Der Tornado hat ganze Rebzeilen einfach umgeknickt, Bäume in die Wingerte hineingeweht. Den Sachschaden könne man noch gar nicht beziffern, sagt Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz, der als Feuerwehrmann ebenfalls im Einsatz war. Die Summer dürfte aber in die Millionen gehen. Entstanden sei der Tornado wohl im Krumbachtal bei Battenberg, habe dann seinen Weg über Bobenheim genommen und sich bei Herxheim am Berg wieder aufgelöst, gibt Oberholz entsprechende Beobachtungen wieder.

Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann, zuständig für die Feuerwehr, lobt die vorbildliche Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte. „Das hat einwandfrei geklappt.“ Ausgezahlt hätten sich auch einmal mehr die Drohnen, die der Landkreis für solche Fälle angeschafft habe. So habe man sich schnell ein Schadensbild der betroffenen Häuser von oben machen können.

Nicole Steingaß, Staatssekretärin im Mainzer Innenministerium, macht sich ebenfalls ein Bild von den Schäden und dankt den Einsatzkräften. Finanzielle Hilfe für die Betroffenen kann sie jedoch nicht in Aussicht stellen. Dies sei zunächst ein Fall für die Versicherungen. Das Land könne nur bei einem sogenannten Elemenatschadensereignis aktiv werden. Und dazu müssten mehrere Verbandsgemeinden oder Landkreise betroffen sein. Gleichwohl sei der Tornado einmal mehr ein Indiz für den Klimawandel, der auf diese Weise immer sichtbarer werde.

Vor vier Jahren hatte ebenfalls ein Tornado im rheinhessischen Framersheim gewütet. Dort waren die Schäden noch größer gewesen. Dort waren 60 bis 100 Häuser betroffen.