Torun-Prozess: Plädoyers ohne Öffentlichkeit

Diese Akten gehören zum Prozess um die ermordeten Unternehmer. © Venus

Frankenthal.Nach der kaltblütigen Ermordung von zwei entführten Geschäftsleuten aus Brühl und Ludwigshafen zeichnet sich für die Familien der getöteten Unternehmer der Abschluss eines schmerzhaften Strafprozesses ab. Seit fast einem Jahr sitzen sich in Saal 20 des Frankenthaler Landgerichts die Angehörigen der Opfer und die mutmaßlichen Doppelmörder gegenüber. So sollen die beiden 38 und 49 Jahre alten Türken aus Ludwigshafen sowie die 43-jährige Deutsche mit türkischen Wurzeln aus Stuttgart, den Brühler Unternehmer Marian H. sowie den Ludwigshafener Geschäftsmann Ismail Torun verschleppt und umgebracht haben.

Geprägt war das Verfahren von überschäumenden Emotionen, hohen Sicherheitsvorkehrungen und unendlich vielen juristischen Formalien. Gestern haben die Plädoyers begonnen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Grund dafür liegt in einer Aussage des mutmaßlichen Drahtziehers Ramazan G.: So hatte der 49-Jährige behauptet, er sei von seinem Mitangeklagten Hüseyin T. und dessen „Bande“ zum Mitmachen gezwungen worden. Man habe ihn vergewaltigt, diesen entehrenden Übergriff gefilmt und ihn mit dem Video erpresst. Sobald dieses Thema Gegenstand der Beweisaufnahme war, hat die Kammer alle Zuschauer aus dem Saal geschickt. Deshalb müssen laut Gerichtsverfassungsgesetz nun auch die Plädoyers ohne Publikum gehalten werden.

Anträge gestellt

Zunächst geht es jedoch um Schmerzensgeld und den immer noch verschwundenen Rest der 975 000 Euro Lösegeld. So stellt Nebenklage-Vertreter Jens Graf einen sogenannten Adhäsionsantrag – mit dem Opfer in einem Strafverfahren auch ihre zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen können. So fordere die Erbengemeinschaft von Ismail Torun ein Schmerzensgeld „nicht unter 50 000 Euro“, da der getötete Unternehmer drei Tage lang bedroht, eingesperrt, geschlagen und anderweitig malträtiert worden sei. „Als er aufgefunden wurde, war sein Gesicht blutüberströmt von den viele Schlägen“, erinnert Graf. Zudem sei ein Halswirbel gebrochen gewesen. „Das erfordert einen großen Krafteinsatz.“ Dass der Geschäftsmann vor seinem Tod große Schmerzen erleiden musste, zeige zudem die Tatsache, dass das Plastikseil, mit dem Torun erdrosselt wurde, zweimal angesetzt wurde, weil es beim ersten Mal abgerutscht war. „Das ist durch die Kratzspuren am Hals des Toten belegt“, sagt Graf.

Teil des Lösegeldes verschwunden

Im Auftrag der Torun GmbH stellt Rechtsanwalt Dominic Theuer einen zweiten Adhäsionsantrag, in dem er von den beiden männlichen Angeklagten 744 219,98 Euro nebst Zinsen fordert. „Das ist der Teil des Lösegeldes, der nach wie vor verschwunden ist.“ Die Familie habe inzwischen sämtliche Darlehen, die Ismail Torun in Todesangst bei Bekannten und Freunden für seine Freilassung einsammelte, aus eigenen Mitteln zurückbezahlt. 260 000 Euro hatte die Polizei sichergestellt, wovon 230 000 an die Familie ausbezahlt worden seien.

Nach einer Beratung mit Toruns Angehörigen zieht Graf seinen Antrag allerdings wieder zurück: „Meine Mandanten möchten von den Angeklagten kein Geld annehmen.“ Die Erste Große Strafkammer sieht ohnehin von einer Entscheidung ab. „Das würde das Strafverfahren nicht unerheblich verlängern“, erläutert der Vorsitzende Richter Alexander Schräder.

Und allzu viel Zeit bleibt nicht, denn das Urteil muss nach Ende der Beweisaufnahme innerhalb von elf Tagen verkündet werden – also spätestens am 28. September. Für die Opfer-Familien beginnt dann der lange Weg der Aufarbeitung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018