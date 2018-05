Tote Hunde gefunden

Anzeige

Sankt Leon-Rot.Jugendliche haben am Wochenende drei halb verweste Hundewelpen aus dem Kraichbach bei St. Leon-Rot gezogen. Die Kadaver waren in einem zugebundenen Jutesack verstaut, wie die Polizei gestern mitteilte. Den Angaben zufolge wurden die Welpen zuvor erschlagen. Ermittlungen der Polizeihundestaffel Mannheim ergaben, dass die Tiere zum Zeitpunkt des Todes vermutlich drei bis vier Wochen alt gewesen waren. Experten gehen davon aus, dass es sich um Junge einer kniehohen Kurzhaar-Rasse wie etwa Labrador handelt.

Polizei sucht Zeugen

Den Angaben zufolge wurden die getöteten Hunde in einen Jutesack gepackt, der an einem Holzstock befestigt war. Dieser wurden dann in den Kraichbach geworfen und von den Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren geborgen. Die Welpen müssen laut Polizei etwa Ende März oder Anfang April zur Welt gekommen sein.

Das zuständige Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises sei eingeschaltet worden, teilte die Polizei mit. Da der Kraichbach vom anliegenden Wohngebiet aus gut einsehbar ist, werden Zeugen gesucht. Hinweise können an die Polizei Wiesloch unter Telefon 06222/57 09 0 gegeben werden. mpt