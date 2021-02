Tote Insassen nach Pkw-Brand identifiziert

Bad Dürkheim.Drei Menschen sind bei einem Pkw-Brand am 19. Januar auf einem Parkplatz entlang der B 37 in Bad Dürkheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei nun mitteilte, handelt es sich bei den Verstorbenen um einen 34-jährigen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, seine fünfjährige Tochter sowie den dreijährigen Sohn. Eine von dem 34-Jährigen verfasste Abschiedsnachricht deutet darauf hin, dass der Familienvater sich und seine Kinder selbst getötet hat. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf eine Einwirkung Dritter. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

