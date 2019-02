Toter bei Feuer in Wohnung in Speyer entdeckt

Speyer.

Bei einem Wohnungsbrand in Speyer am Donnerstagabend haben Rettungskräfte einen Toten gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, brach das Feuer gegen 20.15 Uhr in dem Wohnhaus im Armensünderweg aus.

Die Löschkräfte retteten einen Menschen aus dem brennenden Gebäude, später entdeckten sie den Toten. Zu den Todesumständen sagten die Behörden nichts. Bei dem Toten handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Bewohner des Hauses. Eine Obduktion wurde angeordnet. Zum aktuellen Zeitpunkt ist wahrscheinlich, dass der Brand in Räumen unterhalb der Wohnung des Toten ausgebrochen ist.

Video Lokales Brand in Speyer

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine konkreten Hinweise auf ein Einwirken Dritter. Die genaue Ursache soll ein Brandsachverständiger klären. Wie das Feuer ausbrach, stand noch nicht fest. Der Sachschaden des Brandes beläuft sich auf etwa 250.000 Euro.