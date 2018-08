Tragischer Unfall auf Deponie

Heßheim.Fast schon unheimliche Ruhe liegt am Mittag über der Mülldeponie zwischen Heßheim, Gerolsheim und Lambsheim im Rhein-Pfalz-Kreis. Die Luft in der Sommerhitze ist klar und frisch, kein Hauch mehr von faulen Eiern, wie er am Morgen noch deutlich wahrnehmbar war. Ein Streifenwagen mit blinkendem Blaulicht sperrt die Zufahrt zum Gelände des Deponiebetreibers Südmüll ab. Ein Stück weiter hinterm Werkszaun stehen Dutzende Wagen von Feuerwehren und Rettungsdiensten – Hinweis auf das schwere Unglück, das hier am Morgen passiert ist. Beim Austritt eines Gefahrstoffes ist ein 43 Jahre alter Mitarbeiter des Entsorgers Südmüll ums Leben gekommen. Ein 30-jähriger Kollege erlitt schwere Verletzungen und wird in einem Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt.

Was in den Fässern lagerte, bleibt bis zum späten Nachmittag unbekannt. Am Abend machen Nachrichten die Runde: Nach Informationen dieser Zeitung soll es sich bei dem ausgetretenen Stoff um Blausäure und Schwefelwasserstoff gehandelt haben.

Nach Darstellung von Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal sind die Substanzen in der Gefahrstoffhalle auf dem Deponiegelände ausgetreten. Südmüll-Mitarbeiter finden die beiden Mitarbeiter, die am frühen Morgen gegen 6.45 Uhr bewusstlos neben zwei Fässern liegen. Das eine Fass ist offen, das andere geschlossen.

Die Kollegen schlagen sofort Alarm und versuchen, Erste Hilfe zu leisten. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim eilen genauso herbei wie der Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises. Die Halle wird evakuiert, die Mitarbeiter werden schnell aus dem Gefahrenbereich geleitet.

Wie gefährlich der Austritt des Stoffes ist, lässt sich an der Zahl der Einsatzkräfte ermessen, die nach dem Einsatz zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus kommen: die vier Mitarbeiter der Firma, die zuerst am Unglücksort waren, neun Feuerwehrleute und drei Rettungssanitäter. Ein Teil kann das Krankenhaus am frühen Abend wieder verlassen, andere müssen zur Beobachtung über Nacht bleiben.

Warnung an die Bürger

Die Verbandsgemeinde Heßheim-Lambsheim warnt die Bürger schon am frühen Morgen und rät, Fenster und Türen zu schließen. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, bis geklärt sei, welcher Stoff ausgetreten ist. Auch ein Infotelefon wird eingerichtet. Die Feuerwehr sichert die Flüssigkeit, die aus einem der beiden Fässer ausgetreten ist, in einem Auffangbecken. Anschließend werden die beiden Behälter in ein Bergungsfass gepackt. Damit ist sichergestellt, dass die hochgiftigen Substanzen nicht mehr in die Umwelt gelangen können.

Die Feuerwehr überprüft mit einer sogenannten Dekontaminationsschleuse, ob die Mitarbeiter, die rund um die Halle unterwegs waren, und die Ersthelfer mit dem Gift in Berührung gekommen sind.

Berichte im Internet, wonach es zu einer Explosion oder Verpuffung gekommen sein soll, können auf Nachfrage weder Polizei noch Oberstaatsanwalt Kai Hempelmann bestätigen. Es müsse nun sicher geklärt werden, welcher Stoff ausgetreten ist und wie es überhaupt zu dem Austritt kommen konnte, sagt der stellvertretende Leiter der Frankenthaler Staatsanwaltschaft.

Heßheims Bürgermeister Michael Reith, der sich wie sein Beigeordneter Ken Stutzmann und Landrat Clemens Körner am Unglücksort informieren, sind geschockt: „Wir alle sind unendlich traurig, dass bei diesem schlimmen Unfall Menschen getötet und verletzt worden sind“, sagt Reith. Seine Gedanken seien bei der Familie der Unglücksopfer.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018