Training mit Gensheimer

Löwenspieler Uwe Gensheimer (l.) und Fritz Grünewalt. © EFFIT.com AG

Landau.Das Landauer Start-up-Unternehmen „Effit“ ist neuer Teampartner des Handballbundesligisten Rhein-Neckar-Löwen. Mit der digitalen App „Fitter you“ – einem intelligenten Smartphone-Trainer – will das Unternehmen Menschen in Bewegung bringen. „Wir planen viele Aktionen, um den Fans ihre Löwen näherzubringen“, sagt Effit-Vorsitzender Fritz Grünewalt. So sei eine Trainingseinheit mit dem Lieblingsspieler sicher sehr reizvoll. „Wir wollen rund um die Themen Sport und Fitness viele Angebote für die Fans schaffen“, verspricht Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Sie freue sich über den „dynamischen Neuzugang“. Seit dem ersten Heimspiel sei das Fanpaket mit App zu haben. sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.09.2019