Traktor löst Unfall aus

Deidesheim.Bei einem schweren Unfall auf der A 65 sind gestern drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Traktor mit Frontlader und Sähmaschine an der Anschlussstelle Deidesheim in Richtung Karlsruhe auf die Autobahn aufgefahren und hatte eine Autofahrerin zu einem Überholmanöver gezwungen. Dabei übersah die 72-Jährige einen auf der linken Spur herannahenden Audi und es kam zum Zusammenprall. Der Wagen der Frau wurde über die Fahrbahn geschleudert und kam an der linken Schutzplanke zum Stillstand. Die Seniorin sowie der Audifahrer und dessen Beifahrerin wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Auch die Flugrettung war im Einsatz.

Der Traktorfahrer machte sich aus dem Staub. Ob er eine Berechtigung hatte, auf der Autobahn zu fahren, wird ermittelt. Die Autobahn musste zur Bergung voll gesperrt werden, was einen Stau von mehreren Kilometern zur Folge hatte. Die anrückenden Helfer bemängelten, dass einige Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse gebildet hatten. jei

Video Lokales Deidesheim: Schwerer Unfall auf A 65 Deidesheim, 17.04.2019: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 65 bei Deidesheim sind am Mittwochvormittag drei Menschen verletzt worden. Ein am Unfall beteiligter Traktorfahrer flüchtete. (Quelle: RNF) Deidesheim, 17.04.2019: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 65 bei Deidesheim sind am Mittwochvormittag drei Menschen verletzt worden. Ein am Unfall beteiligter Traktorfahrer flüchtete. (Quelle: RNF)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019