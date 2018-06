Transporter-Fahrer nach Auffahrunfall auf A6 in Lebensgefahr

Anzeige

Sinsheim.Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem schweren Unfall am Donnerstagmorgen auf der A6 in Höhe der Raststätte Kraichgau-Nord lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall auf einen Lkw in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei ist die Autobahn derzeit in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt, der Verkehr wird über die Raststätte ausgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau beträgt derzeit rund fünf Kilometer. Näheres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt.