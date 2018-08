Traubenlese hat begonnen

Anzeige

Neustadt.Eine Woche nach dem Start der Traubenlese in Rheinhessen hat auch in der Pfalz die Ernte begonnen. Früher als geplant wurden zum Wochenbeginn Trauben von Sorten wie Müller-Thurgau, Regent und Solaris geerntet, wie der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Weinbiet, Bastian Klohr, gestern mitteilte. Als Grund nannte er einen starken Rückgang des Säuregehalts der Trauben aufgrund der Hitze in den vergangenen Wochen.

Die ersten Trauben werden für Weinmost oder Federweißen gelesen. Die Hauptlese soll am 27. August beginnen. Die Pfalz ist nach Rheinhessen das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands.

Bei Beginn der Lese habe sich gezeigt, dass die wegen der Trockenheit eher kleinen Beeren eine geringere Ausbeute ergeben hätten, sagte Klohr. Auf besser mit Wasser versorgten Böden sind die Erträge nach seinen Angaben leicht überdurchschnittlich, bei den schlechter versorgten Böden leicht unterdurchschnittlich. lrs