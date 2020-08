Trauer um den „Meister“

Weisenheim am Sand.Im Alter von 72 Jahren ist am Montag Heinz-Wener Süss an seinem Heimatort Weisenheim am Sand verstorben.Der Fleischer war zuletzt Meister der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz mit Sitz in Ludwigshafen. Mit Süss gehe eine starke Führungspersönlichkeit, ein guter Freund und ein Kollege, so sein Stellvertreter Christian Hanemann in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Süss, der zwischenzeitlich auch Bürgermeister seines Heimatortes war, sei mit Leib und Seele Handwerker gewesen. Ab 2011 vertrat er seine Zunft gar für einige Jahre als Präsident des Deutschen Fleischer-Verbandes. In der Region war Süss maßgeblich an der Realisierung eines Erweiterungsbaus an der Berufsschule Technik II in Ludwigshafen beteiligt. Er hinterlässt eine Ehefrau, zwei Töchter, die seine Fleischerei in Weisenheim betreiben, und eine Enkelin. sal (Bild: Archiv)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020