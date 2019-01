Trick mit echten Polizisten

Rhein-Neckar.Eine bisher in der Region in dieser Form nicht gekannte Form des Betrugs hat eine 49-jährige Weinheimerin aktuell vor ihrer Haustür beobachtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Frau bereits in der vergangenen Woche Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten namens „Weber“ und „Heckmann“ erhalten. Unmittelbar danach konnte sie echte Polizisten auf dem Nachbaranwesen sehen.

Am Dienstag, 8. Januar, gegen 20.45 Uhr, klingelte bei der 49-Jährigen mehrmals hintereinander das Telefon. Kriminalkommissariat K4 Weinheim – so meldeten sich die angeblichen Beamten. Diese gaben mit einer bereits länger bekannten Masche vor, dass ein Einbruch bevorstehen würde und die Frau ihre Wertgegenstände sichern müsse (wir berichteten mehrfach).

Was die neue Vorgehensweise von der bisherigen unterscheidet, stellte sich dann heraus: Wie die echten Polizeibeamten schildern, sagten die falschen Kollegen „Heckmann“ und „Weber“ zur Unterstreichung ihrer Glaubwürdigkeit zu, dass sie zwei Streifenwagen in die Nähe der Wohnung der 49-Jährigen beordern würden.

Zweifel im letzten Moment

Tatsächlich konnte die Frau etwa fünf bis zehn Minuten später zwei Polizeistreifenfahrzeuge und vier uniformierte Beamte auf dem Nachbaranwesen sehen, die mit Taschenlampen den näheren Bereich absuchten. So war ihr Vertrauen gewonnen – „Heckmann“ und „Weber“ waren aus ihrer Sicht glaubwürdig. So folgte die Weinheimerin der Aufforderung am nächsten Tag, eigene Wertgegenstände an einen vereinbarten Ort zu bringen, da diese angebliche Beweismittel eines geplanten Einbruchs wären.

Am Mittwoch, 9. Januar, einen Tag nach dem ersten Kontakt mit Heckmann und Weber, wurde die 49-Jährige zu einem Wendekreisel im Stadtteil Mannheim-Vogelstang gelotst. Dabei hatte sie ihre Wertgegenstände. Diese sollte sie einer angeblichen verdeckten Ermittlerin aushändigen. Erst im letzten Moment erkannte die 49-Jährige den Schwindel und verständigte über Notruf die Polizei. Sie behielt ihre Wertgegenstände und erzählte die Geschichte den echten Beamten.

Die Ermittlungen der real existierenden Kriminalinspektion 3 ergaben schließlich, dass es am Dienstag, als die 49-jährige die Beamten mit den Taschenlampen beobachtet hatte, tatsächlich zu einem Polizeieinsatz in Weinheim gekommen war. Der Hintergrund: Ein Anruf eines vermeintlichen Spaziergängers Namens „Martin“, der die Polizei mit einer Telefonnummer mit Weinheimer Vorwahl angerufen hatte. Dieser „Spaziergänger“ gab an, dass er „zwei Jugendliche mit Taschenlampen im Vorgarten“ gesehen habe. Daraufhin wurden zwei Streifenwagen zum Nachbargrundstück der 49-Jährigen beordert. So erschien die Situation völlig echt.

Ermittlungen ergaben, dass der Hinweisgeber Herr „Martin“ mit einer verschleierten Telefonnummer die Polizei verständigt hatte. Die „verdächtige Wahrnehmung mit den Jugendlichen“ war nur vorgetäuscht.

