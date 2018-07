Trio bedroht und bestiehlt junge Frau

Anzeige

Edingen–Neckarhausen.Eine 25 Jahre alte Frau ist in Edingen-Neckarhausen von drei männlichen Tätern mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gestern Morgen gegen 1.20 Uhr. Die junge Frau war mit der OEG von Heidelberg gekommen und am Bahnhof Edingen ausgestiegen. Dabei folgten ihr die drei Unbekannten. An der Straßenkreuzung Beim Bildstock umringten sie die 25-Jährige und forderten unter Vorhalt des Messers die Herausgabe ihrer Handtasche. Die Täter stahlen Bargeld und ein Mobiltelefon und flüchteten in Richtung Grenzhöfer Straße/Zentrum. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit fünf Streifenbesatzungen verlief erfolglos.

Alle Täter sollen etwa 16 bis 20 Jahre alt sein. Einer war den Angaben zufolge etwa 1,80 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und trug eine dunkle (eventuell blaue) Nike-Trainingsjacke. Ein zweiter Täter war etwa 1,70 Meter groß und hell bekleidet. Der dritte war rund 1,60 Meter groß, trug eine helle Baseballkappe, helle Hose und ein helles T-Shirt. Zeugen-Telefon: 0621/174-44 44. stp/pol