Trio prügelt Mann zusammen

Dossenheim.Ein 29-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen von drei Männern vor seiner Wohnung in der Bergstraße zusammengeschlagen worden. Nach Polizeiangaben von gestern war der Mann mit der Straßenbahn in Richtung Weinheim unterwegs. Drei Männer, die sich ebenfalls im Zug befanden, schlugen dem jungen Mann ins Gesicht, bevor er an der Haltstelle Dossenheim-Nord aussteigen konnte. Die Schläger verfolgten den 29-Jährigen bis kurz vor die Wohnung, schlugen weiterhin auf ihn ein und flüchteten. Die Täter seien zwischen 18 und 21 Jahre alt. Zwei von ihnen werden wie folgt beschrieben, Person 1: 1,80 Meter groß, zurückgegelte, dunkle Haare, helles T-Shirt, Person 2: 1,75 Meter, muskulöse Statur, dunkelblonde Haare, helles T-Shirt. Hinweise an Telefon 06221/4568-0. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018