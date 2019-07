Trockenheit macht zu schaffen

Rhein-NEckar.Die Landwirte in Rheinhessen und der Pfalz haben wegen der Hitze in den vergangenen Wochen ihre Erwartungen an die diesjährige Getreideernte deutlich nach unten geschraubt. Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, prognostizierte am Dienstag eine insgesamt unterdurchschnittliche Erntemenge für dieses Jahr. Aus Sicht der Betriebe sei dies enttäuschend, da das Frühjahr mit seinem feuchten, kühlen Mai nahezu optimale Voraussetzungen für eine gute Ernte geboten habe.

Zwar seien bei der Wintergerste noch zufriedenstellende Ergebnisse erzielt worden, aber die Hitze ab Mitte Juni habe den späten Getreidesorten in einer wichtigen Wachstumsphase zugesetzt. Bei Sommergerste und Weizen seien daher ebenso Abstriche zu machen wie beim Raps. Allerdings seien Erträge und Qualitäten stark abhängig von den jeweiligen Bedingungen vor Ort. Die Niederschläge Ende der vergangenen Woche würden die Situation beim Getreide nicht mehr verbessern. Der Regen habe aber zumindest zur kurzfristigen Entschärfung der angespannten Wassersituation geführt und bei vielen Kulturen für Entlastung gesorgt. Trotzdem sei weiterer Niederschlag erforderlich, auch um die im vergangenen Jahr vollständig aufgebrauchten Wasservorräte der Böden wieder aufzufüllen. red

