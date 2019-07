Trockenheit plagt Landwirte

Rhein-Neckar.Die Landwirte in der Region blicken sorgenvoll auf den aktuellen Wetterbericht. Die trockenen und heißen Tage lassen die Felder schwer leiden und gefährden den Ertrag. „Wir brauchen Regen. Überall. Damit lässt sich die Situation gut beschreiben“, sagt Andreas Köhr, Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd. Die Grundwasservorräte seien nach dem heißen Sommer im vergangenen Jahr vollständig aufgebraucht. Für alle Kulturen, die derzeit auf den Äckern wachsen, beginne nun eine Zitterpartie. „Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais, Gemüse, Wein – die Landwirte wünschen sich dringend Regen“, so Köhr.

Beim Getreide hätten die frühen Sorten wie Wintergerste noch eine ordentliche Ernte gebracht. „Aber je später, desto mehr gehen die Erträge zurück. Das Ergebnis beim Getreide wird auf jeden Fall schlechter als im vergangenen Jahr“, prognostiziert der Verbandssprecher. Genaue Zahlen könne er jedoch nicht nennen.

Notreife Ernte

Da lehnt sich Wolfgang Guckert schon etwas weiter aus dem Fenster. „Gerade was den Weizen betrifft, ist mit Ertragseinbußen von 15 bis 20 Prozent zu rechnen“, berichtet der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Rhein-Neckar. „Für das Getreide kommt jeder Regen zu spät, da hilft nichts mehr.“ Die Kulturen hätten „notreif“ geerntet werden müssen, mit deutlich kleineren Körnern. Umso ärgerlicher, da die Qualität eigentlich gut gewesen sei.

Aus der fehlenden Getreideernte ergibt sich auch gleich ein weiteres Problem. „Wenn es noch ein paar Wochen so weitergeht, haben die Weidetiere kein Fressen mehr. Dann könnte es so dramatisch werden wie im Vorjahr, als viele Bauern Futter dazu kaufen mussten“, so Guckert. Neben den Ernteeinbußen treibt den Landwirt auch der steigende Wasserverbrauch um. „Alles, was noch wächst, also Kartoffeln, Mai, Gemüse und so weiter, wässern wir gerade Tag und Nacht“, erklärt der Kreisverbandsvorsitzende. Die erhöhte Beregnung der Felder verursache zusätzliche Kosten von 400 bis 600 Euro pro Tag, so Guckert. „Hinzu kommt natürlich deutlich mehr Arbeit.“

Abzapfen nur mit Handgefäßen

Da haben es die Landwirte auf der anderen Rheinseite ein wenig besser. Denn dort gibt es den Beregnungsverband Vorderpfalz, der auf einer Fläche von rund 13 500 Hektar zwischen Speyer und nördlich von Frankenthal Felder und Äcker mit Wasser versorgt. „Das ist ein großes Glück“, sagt Andreas Köhr. „Ohne die Beregnung wäre ein Gemüseanbau in der Vorderpfalz gar nicht möglich.“ Für die Beregnung wird Wasser aus dem Otterstädter Altrhein gepumpt und in ein 600 Kilometer langes Verteilernetz eingespeist. Gleichwohl sorge auch hier die Beregnung für erhebliche Mehrkosten bei den Bauern. „Das Thema wird in Zukunft eine immer größere Rolle spielen“, sagt Köhr.

Einfach Wasser aus Bächen oder Flüssen für ihre Felder abpumpen dürfen Landwirte jedoch nicht. Dafür bedarf es einer Genehmigung, wie eine Sprecherin der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd mitteilt. Eine solche besitze der Beregnungsverband etwa für das Abpumpen des Altrheinwassers. Bei kleineren Gewässern zweiter und dritter Ordnung seien Stadt- und Kreisverwaltungen für die Regeln zuständig. Es gebe jedoch ein allgemeines Wasserhaushaltsgesetz, welches vorsehe, dass eine Entnahme aus Flüssen, Bächen und Gräben nur mit Handgefäßen erfolgen darf – etwa mit Eimern oder Gießkannen. Bei Motor- oder Elektropumpen sei eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig.

Darauf hat am Dienstag auch die Stadt Worms noch einmal eindringlich in einer Mitteilung hingewiesen. „Gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Trockenheit führen viele Bäche derzeit nur noch wenig Wasser“, heißt es darin. Durch illegale Wasserentnahmen mittels Pumpen zur Bewässerung von Hausgärten, Grünflächen oder landwirtschaftlichen Flächen verschärfe sich die Situation noch. Was genau in Worms vorgefallen ist, war auf Nachfrage bei der Verwaltung nicht mehr zu erfahren.

