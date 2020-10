Trotz zahlreicher Zeugenhinweise: Von Vermissten aus Birkenau fehlt weiterhin jede Spur

Rhein-Neckar.Noch immer fehlt von den beiden Vermissten Henri Hahn und Nico Schäfer aus Birkenau jede Spur. Darüber informierte die Polizei am Dienstag. Die beiden jungen Männer im Alter von 19 und 18 Jahren gelten seit Sonntag als vermisst. Seitdem sucht die Polizei mit Hilfe von Feuerwehr, THW und Mantrailerhunden sowie der Öffentlichkeit mit starken Kräften nach den beiden.

Am Dienstag konzentrierte sich die Suche auf den Bereich des Wanderwegs B9 bei Birkenau, wo zwei Zeugen unabhängig voneinander die beiden jungen Männer am Wochenende gesehen haben wollen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die Vermissten möglicherweise mit dem Zug weggefahren sind. Aktuell dauern die Suchmaßnahmen noch an und werden voraussichtlich bis zum Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt.

Zudem ging im Laufe des Dienstagnachmittags ein Hinweis einer Spaziergängerin bei der Polizei ein. Diese will die beiden Männer im Bereich Hemsbach gesehen haben. Umgehend eingeleitete Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen bisher erfolglos.

In den vergangenen Tagen hatten sich die Suchmaßnahmen auf den Bereich des Waldgebietes bei Schnorrenbach konzentriert, wo die Männer gezeltet hatten, sowie auf den Ortsrandlagen und auf die Gemeinde Birkenau. Ergänzend zu den Suchmaßnahmen gehen die Ermittler zahlreichen weiteren Zeugenhinweisen nach, die bislang aber nicht zum Auffinden der beiden Vermissten führten.

Die zwei jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

Der 19-jährige Henri Hahn ist 1,98 Meter groß und von schmaler Statur. Er hat braune Augen und dunkelblonde, gelockte lange Haare. Der junge Mann habe wahrscheinlich eine schwarze Daunenjacke mit der Aufschrift "Northface" und eine schwarz-weiß-karierte Kappe der Marke "Carhartt" getragen.

Der 18-jährige Nico Schäfer ist 1,80 Meter groß, hat kurzes, braunes Haar sowie einen Bart. Er soll ein dunkelblaues Sweatshirt und eine schwarzen Jogginghose getragen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten und nimmt diese unter der Rufnummer 06252/706-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

