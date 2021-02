Trügerische Sicherheit – Polizei warnt vor Eislaufen

Rhein-Neckar.Das sonnig-kalte Winterwetter hat am Wochenende viele Menschen auf zugefrorene Wasserflächen gelockt. Die Polizei warnt aber eindringlich davor, das Eis zu betreten: Es sei noch nicht dick genug, um sich sicher darauf zu bewegen. In der ganzen Region mussten Beamtinnen und Beamte ausrücken, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Seen oder Überschwemmungsgebieten zu holen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim war das allein am Samstag zwischen 11 und 16.30 Uhr neun Mal der Fall. In der Heidelberger Bahnstadt zeigte sich, warum es derzeit gefährlich ist, das Eis zu betreten: Auf dem zugefrorenen Kanal in der Bahnstadt war ein Kind etwa brusttief eingebrochen. Dort waren der Polizei zufolge zahlreiche Personen auf dem trügerischen Eis unterwegs. Zudem war die Polizei am Mannheimer Vogelstangsee, am See am Waldpark in Ladenburg, in Brühl, Hockenheim und Walldorf im Einsatz. In Brühl lotsten die Ordnungshüter vier Kinder im Alter zwischen zehn und 14 Jahren ans Ufer, die auf dem Eis des Altrheinarms unterwegs waren. In Mannheim und Brühl mussten bereits am Donnerstag und Freitag zwei Personen gerettet werden, die durch Eisdecken der Überschwemmungsgebiete gebrochen waren.

Tiere auf Wasserflächen gehetzt

Ein ähnliches Bild in der Pfalz: Am Samstagmittag wurde die Polizei alarmiert, weil auf einem Weiher bei Wattenheim etwa 40 Personen Schlittschuh liefen. Man habe sie „verbal zum Teil energisch“ auffordern müssen, das Eis zu verlassen, so die Polizei Grünstadt. Am Uferrand brach ein Mann tatsächlich ein, blieb wegen der geringen Wassertiefe aber unverletzt. In St. Martin und Edenkoben leitete die Polizei Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten gegen Personen ein, die ebenfalls auf Seen Wintersport betrieben. Bisher, so heißt es auch aus der Pfalz, sei das Eis noch nirgendwo dick genug.

In Brühl musste sich die Feuerwehr am Freitag zudem um ein Reh kümmern, das im Bereich der Spauwaldäcker ins Eis eingebrochen war. Es konnte sich jedoch noch bewegen und sicher ans Ufer gelangen. Zur gleichen Zeit beobachtete die Polizei weitere Tiere, die von Hunden auf die zugefrorenen Flächen gehetzt worden waren. Polizei und Gemeinde beschlossen daraufhin, die Wanderwege in dem Bereich wieder zu sperren. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.02.2021