Trump will nach Kallstadt kommen

Berlin/Kallstadt.US-Präsident Donald Trump will nach Angaben von US-Botschafter Richard Grenell nach Deutschland kommen und dabei auch das pfälzische Kallstadt besuchen. Das Dorf mit 1200 Einwohnern an der Weinstraße bei Bad Dürkheim ist der Heimatort seiner Vorfahren. Trumps Großeltern lebten einst hier.

„Ich weiß nicht wann, aber er hat mir gesagt, dass er kommen und den Heimatort seiner Familie sehen will“, sagte Grenell in Berlin. Kallstadt zählt zu den bekanntesten Weinorten in der Pfalz. Neben den Trumps lebten hier früher auch Mitglieder der Familie Heinz, Vorfahren des gleichnamigen Ketchup-Imperiums, das seinen Sitz in den USA hat.

Während Mitglieder der heutigen Heinz-Familie in der näheren Vergangenheit schon in der Pfalz zu Besuch waren, war Trump noch nie dort. Die in Mannheim lebende Filmemacherin Simone Wendel hat im Jahr 2011 in ihrem Werk „Kings of Kallstadt“ die Wurzeln Donald Trumps in der Pfalz humorvoll thematisiert – freilich ohne damals zu wissen, dass er später Präsident werden würde.

Thomas Jaworek, Bürgermeister in Kallstadt, sieht die Frage eines eventuellen Besuchs des US-Präsidenten gelassen. Es habe zuletzt weder Kontakt zu Kanzleramt noch zur Botschaft gegeben. Letztmals sei zu Jahresbeginn bei einem Besuch des Generalkonsuls über das Thema gesprochen worden. Für nicht ganz unproblematisch hält er die räumliche Situation: Die beiden Häuser der Vorfahren Trumps stehen sich an der engsten Stelle des Ortes gegenüber.Hinsichtlich der Sicherheitsfrage sei das schwierig. Ansonsten gibt sich Jaworek pragmatisch: „Ein Besuch hätte vielleicht einen positiven Nebeneffekt für die DSL-Versorgung im Ort“, sagte er. Bisher ließen die Übertragungsraten zu Wünschen übrig – eine Sache, die sich wohl ändern müsste, wenn viele Medien an die Weinstraße kommen.

Trump war seit seinem Amtsantritt erst einmal in Deutschland. Im Juli 2017 nahm er am G20-Gipfel in Hamburg teil. Zu einem rein bilateralen Besuch war er bisher noch nie hier. (mit dpa)

