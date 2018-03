Tumult bei Schülerparty – Gäste von Türstehern verletzt

Anzeige

Plankstadt.Bei der Schülerparty eines Gymnasiums in Plankstadt ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verletzten einschreitende Türsteher nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Gäste. Ein Notarzt versorgte vier Verletzte. Ein Verletzter musste zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden.

Die „Stufenparty“ fand am Samstagabend in dem Räumen eines Kleintierzuchtvereins statt. Im Laufe der Feier kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 2. 30 Uhr zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Türsteher schließlich gewaltsam eingriffen.

Als die Polizei mit sechs Streifenwagen eintraf, waren die Türsteher nicht mehr anwesend. „Über den Geschehensablauf lagen nur vage Informationen vor“, hieß es in der Pressemitteilung der Beamten. Die Ermittlungen der Polizei zur Identität der Türsteher sowie zu den Hintergründen für die Auseinandersetzung dauern zunächst noch an.