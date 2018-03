Tunnel der B 535 nachts gesperrt

Anzeige

Schwetzingen.Der Tunnel der Bundesstraße 535 (Stadtumfahrung Schwetzingen) ist in dieser Woche nachts gesperrt. Nach Angaben des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises müssen turnusgemäße Reinigungs- und Wartungsarbeiten erledigt werden. Die Vollsperrung ist jeweils zwischen 20 und 5 Uhr vorgesehen. Am Montag, 12. März, ist der Tunnel in Fahrtrichtung Heidelberg, am Donnerstag, 15. März, in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Am Dienstag, 13., und Mittwoch, 14. März, gibt es in beiden Richtungen kein Durchkommen mehr. Die Umleitungen über die L 630 durch Schwetzingen und K 4147 durch Plankstadt sind ausgeschildert.