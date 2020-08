Tunnel gesperrt

Die Tunnel-Umleitung erfolgt über Plankstadt. © PR-Video

Schwetzingen.Das hochgeklappte Heck eines Müllfahrzeugs hat im Mai die Decke des Schwetzinger Tunnels auf einer Länge von rund 70 Metern rasiert. Bei dem Unfall (wir berichteten) gehen sämtliche Lampen kaputt, Leitungen hängen hinterher von der Decke, Teile des Kabelkanals für die Funk- und Brandschutztechnik baumeln herab. Seitdem rollen Verkehrsteilnehmer auf der B 535 von Heidelberg in Richtung Mannheim bei Schwetzingen in ein dunkles Loch hinein. Der Kreis hat deshalb generell Tempo 30 vor der Einfahrt in den Tunnel verhängt.

Nordröhre betroffen

Damit sich das wieder ändert, werden die erheblichen Schäden in der Nordröhre des Tunnels nun repariert. Seit Montag, 24. August befasst sich eine Fachfirma mit den Unfallschäden. Unter anderem müssen 120 neue Lampen installiert werden. Deshalb wird die Tunnelröhre Richtung Mannheim bis Freitag, 28. August, voll gesperrt. bjz/sin

