Tunnel in mehreren Nächten gesperrt

Rhein-Neckar.Wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten wird der Tunnel der Ortsumgehung Schwetzingen (B 535) in der Zeit von 9. bis 13. September in mehreren Nächten voll gesperrt. Wie das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, finden die Arbeiten jeweils nachts von 20 bis 5 Uhr statt. In der Nacht zum Dienstag, 10. September, ist zunächst die Südröhre in Richtung Heidelberg dicht. In den beiden folgenden Nächten sind beide Fahrtrichtungen blockiert und in der Nacht zum 13. September nur die Nordröhre in Richtung Mannheim. Die Umleitungen erfolgen über die Landesstraße 630, Ortsdurchfahrt Schwetzingen, oder die Kreisstraße 4147, Ortsdurchfahrt Plankstadt, und sind ausgeschildert. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.08.2019