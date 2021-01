Turnverein 1892 lädt zum virtuellen Wandertag ein

Neckarhausen.Der Turnverein 1892 Neckarhausen lädt am Wochenende 30./31. Januar, zu einem virtuellen Wandertag ein. Unter den geltenden Corona-Vorschriften wandert jeder seine eigene Tour. Wann und wo gewandert wird, ist jedem frei überlassen. Über ihre Tour können die Teilnehmer unter Angabe von Start und Ziel, Streckenlänge und Impressionen anschließend berichten. Einsendungen per E-Mail an wandern@tv-Neckarhausen.de.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.01.2021