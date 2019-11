Über 300 Traktoren rollen zum Schloss

Neustadt.Landwirte und Weinbauern aus der Pfalz und Rheinhessen wollen am Samstag zwischen 10.30 und 12.30 Uhr mit Traktoren durch Neustadt und dann Richtung Hambacher Schloss fahren. Sie demonstrieren unter dem Motto „Land schafft Verbindung“ gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Die zuständige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, selbst einst Deutsche Weinkönigin, wird am Samstag in ihrer Funktion als CDU-Landesvorsitzende im Neustadter Saalbau zum Landesparteitag der CDU erwartet. Bereits zwischen 8.30 und 9.30 Uhr wollen die Bauern und Landwirte vor dem Saalbau ein Traktorspalier bilden und einen „grünen Teppich“ auslegen, um Ministerin Klöckner ihr Sorgenpaket zu übergeben, so eine Pressemitteilung vom Donnerstag. Vor drei Wochen demonstrierten Bauern auf einem Acker bei Dannstadt-Schauernheim. sal

