Über 4 Promille - Betrunkener verletzt Polizeibeamten

Speyer.Ein Betrunkener hat am Freitag in Speyer einen Polizeibeamten durch einen Tritt verletzt. Die Beamten wurden am Nachmittag zum Hauptbahnhof gerufen. Dort befand sich ein 51-jähriger Mann aufgrund starker Alkoholisierung in einem hilflosen Zustand. Der Mann, der eine Atemalkoholkonzentration von über vier Promille aufwies, konnte sich nicht auf seinen Beinen halten. Nach abgeschlossener, ärztlicher Untersuchung musste er, nach Angaben der Polizei zu seinem eigenen Schutz, in Gewahrsam genommen werden.

Im Gewahrsamsbereich der Polizeiinspektion Speyer versuchte sich der Mann dann gegen diese Maßnahme zur Wehr zu setzen, weshalb er zu Boden gezogen und gefesselt werden musste. Er trat dennoch mit den Beinen um sich und traf wenig später einen 29-jährigen Polizeibeamten am Kopf, sodass dieser eine Verletzung erlitt. Der Beamte war nach ärztlicher Untersuchung nicht mehr dienstfähig. Der 51-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach entsprechender Ausnüchterung aus dem Gewahrsam entlassen.

