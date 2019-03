Überfall auf Gaststätte in Neulußheim – Wirt schlägt zwei Männer mit Stuhl in die Flucht

Neulußheim. Der Wirt einer Gaststätte in Neulußheim hat am Montagabend zwei Männer mit einem Stuhl in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Unbekannten gegen 21.15 Uhr die Gaststätte in der Bahnhofstraße und forderten mit einem Hammer bewaffnet die Herausgabe des Geldes. Als einer der Männer nach dem Geldbeutel des Gastwirts griff, setzte sich dieser mit einem Stuhl zur Wehr und schlug die ungebetenen Gäste in die Flucht. Die Beute ließen die Männer fallen. Nach der Tat flüchtete das Duo in Richtung Friedrichstraße.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Ein Mann war bewaffnet mit einem Hammer, etwa 1,70 Meter groß, 18-20 Jahre alt mit schwarzen, kurzen Haaren. Er trug schwarze Kleidung, einen schwarzen Kapuzenpulli und einen schwarzen Schal als Vermummung. Zudem hat er eine schlanke, athletische Statur, hat helle Haut und sprach deutsch ohne Akzent.

Der zweite Mann ist etwa 1,80 Meter groß und ebenfalls 18-20 Jahre alt. Er hat schwarze, längere Haare, die etwa 6 Zentimeter seitlich nach links gekämmt aus der Kapuze hervorschauten, war schwarz gekleidet (schwarzer Kapuzenpulli und schwarzer Schal), mit schlanker, athletischer Statur.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen unter der Rufnummer 0621 174-4444 um Hinweise. (pol/dls)