Überfall auf Getränkemarkt

Weinheim.Ein maskierter Täter hat den Leiter eines Weinheimer Getränkemarkts in der Cavaillonstraße mit eine Waffe bedroht. Die Polizei teilte gestern mit, dass sich der Marktleiter weigerte, Geld herausrückte und stattdessen versuchte, den Täter festzuhalten. Es kam am Samstag kurz vor 14 Uhr zu einem Gerangel, bei dem der Maskierte seinem Kontrahenten einen Schlag versetzte und flüchten konnte. Der Täter soll jugendlich und etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Jogginghose, eine hellgrauen Kapuzenpulli und sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0621/174 44 44.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019