Überfall auf Supermarkt - Kassierer mit Schusswaffe bedroht

Ludwigshafen.Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 20:45 Uhr einen Discounter in der Ludwigsstraße überfallen. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Mann einen Kassierer mit einer Schusswaffe, nachdem andere Kunden das Geschäft verlassen hatten. Er erbeutete einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag aus der Kasse. Der Mann flüchtete im Anschluss in Richtung Rathauscenter. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei beschreibt den Mann mit einer Größe von 1,75 Metern und dunkler Kleidung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/9 63 27 73 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021