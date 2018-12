Übergriffe auf zwei Kinder in Weinheimer Freizeitbad: Haftstrafe für 51-Jährigen wegen Missbrauchs

Mannheim.

Das Landgericht Mannheim hat heute Vormittag einen 51-jährigen Mann aus Koblenz wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 15 Fällen zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Der Angeklagte hatte gestanden, zwischen 2016 und März 2017 wiederholt sexuelle Handlungen an zwei Kindern aus seinem persönlichen Umfeld im Weinheimer Erlebnisbad Miramar vorgenommen zu haben. Diese seien lediglich oberflächlicher Art gewesen, so der Vorsitzende Richter Dr. Bock in der Urteilsbegründung, und wären von den beiden Mädchen offenbar „relativ gut verkraftet“ worden. Die Verteidigung, die eine Bewährungsstrafe beantragt hatte, will Revision gegen das Urteil einlegen.

Laut Anklage soll sich der 51 Jahre alte gelernte Dachdecker 2016 und 2017 in dem Freizeitbad mehrfach an den damals acht und neun Jahre alten Mädchen vergangen haben. Er soll überdies in dem Bad im Rhein-Neckar-Kreis Unterwasseraufnahmen von den unbekleideten Kindern gemacht haben. Zudem soll er kinder- und jugendpornografisches Material besessen und versucht haben, solches zu produzieren.

Der Verteidiger des Angeklagten hatte sich am Vormittag für eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft hingegen habe in der nichtöffentlichen Sitzung drei Jahre Haft gefordert, sagte der Anwalt am Donnerstag in Mannheim. Der Angeklagte war bislang auf freiem Fuß und ist geständig. (mit dpa)