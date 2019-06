Umgestürzte Bäume und gesperrte Straßen - Gewitter zieht über Region

Rhein-Neckar. Ein Gewitter hat in der Nacht auf Donnerstag in der Region kleinere Schäden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein Baum kurz vor der Raststelle Hockenheim auf die A6 in Fahrtrichtung Walldorfer Kreuz/Heilbronn. Die rechte Fahrspur war zeitweise blockiert. Größere Schäden seien dabei nicht entstanden.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, mussten die Einsatzkräfte in der Nacht in Mannheim lediglich einmal ausrücken, weil ein Baum umgestürzt war. Am Morgen befreiten Fahrradwege und Straßen die Feuerwehrleute von Ästen und einen weiteren umgestürzten Baum.

Auch über Südhessen entlud sich das Gewitter in der Stunde nach Mitternacht. Im Landkreis Bergstraße musste die Landesstraße 3409 zwischen Zotzenbach und Kreidach wegen mehrerer umgestürzter Bäume gesperrt werden, die Feuerwehr räumte die Fahrbahn räumen. In der Wormser Straße in Pfungstadt beschädigten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste insgesamt vier geparkte Fahrzeuge.