Umweltschutz im Urwald lernen

Schifferstadt.Schwebende Touristen oder Kühe im Klassenzimmer – was das mit der Klimapartnerschaft zwischen dem Rhein-Pfalz-Kreis und La Fortuna in Costa Rica zu tun hat, erklären neun Schüler der Realschule plus in Schifferstadt mit leuchtenden Augen. Wie ihre beiden Lehrerinnen tragen die Jugendlichen schwarze T-Shirts mit dem Logo „11 Umweltfreunde“ und ihren Namen auf dem Rücken, als sie im Kreishaus Landrat Clemens Körner ganz professionell von ihren Erlebnissen in Lateinamerika berichten. Und vor allem davon, dass beide Seiten von der Klimapartnerschaft etwas haben. Eine Ausstellung zeigt nun vier Wochen lang in Ludwigshafen, welche Ziele die Umwelt-Kooperation hat.

„In beiden Kommunen kommen extreme Wetterereignisse wie Unwetter häufiger vor und die mittlere Jahrestemperatur steigt“, fasst Koordinatorin Elke Bröckel die für beide Partner spürbaren Auswirkungen des Klimawandels zusammen. Deshalb werden nun Projekte zur Wertstoffverwertung und zur Umweltbildung angepackt. „Weil wir keine Partnerschaft wollten, wo nur Vertreter der Kommunen hin- und herfliegen, haben wir alle Schulen im Landkreis angeschrieben“, erzählt die Schifferstadter Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), die zum Organisationsteam gehört. Mitmachen wollte indes nur die Realschule plus in Schifferstadt, an der es bereits eine „Umwelt-AG“ gab. Geleitet von Lisa Nardon, die Chemie und Erdkunde unterrichtet, und Konrektorin Claudia Magin. „Von einem Schüleraustausch war da übrigens noch nicht die Rede, das hat sich erst viel später ergeben“, verrät Nardon.

Bessere Botschafter als die engagierten Schüler der Umwelt-AG hätte Kreischef Körner aber wohl nicht finden können. „Mit Spezialausweis, Haube und Helm haben wir im Geothermie-Kraftwerk gesehen, wie aus heißem Wasser, das tief aus der Erde kommt, Strom wird“, erzählt Julia Wahl beim Foto-Vortrag. „Wir haben auch eine Anlage besucht, die aus alten Fetten Biodiesel herstellt“, berichtet Vanja Gersak-Perez. „Es hat dort zwar nach altem Speck gestunken, weil Metzger und Restaurants ihre Reste spenden, aber die Idee ist trotzdem toll“, findet sie. Das Einsammeln der Altfette gebe zudem Arbeitslosen einen Job.

Farm auf dem Schulgelände

Sehr beeindruckt hat die Pfälzer der praxisbezogene Unterricht in der Partnerschule „Colegio tecnico profesional“ in La Fortuna. „Es gibt eine richtige Farm auf dem Gelände mit Kühen, Kakao-Anbau und einem Schmetterlingshaus. Und nach dem Essen in der Mensa spült jeder Schüler selbst sein Geschirr ab“, zeichnet Zoe Brenner ein Bild von einem ganz anderen Schulalltag. „Während der dualen Ausbildung bauen die Schüler aus alten Autoreifen Blumentöpfe und aus Flaschen Mülleimer“, ergänzt Silas Beck. „Das macht Sinn, so sammelt man schon in der Schule viel praktische Erfahrung“, findet Zoe, die sich einen Schulbauernhof mit Ausbildungswerkstatt auch in Schifferstadt wünschen würde. „Aber hier ist nicht genug Platz dafür – leider.“

Nach dem Unterricht sei Zeit für die Sehenswürdigkeiten der Region gewesen – wie den noch aktiven Vulkan Arenal oder einen Wasserfall, der 70 Meter in die Tiefe stürzt – um die Vorteile des umweltschonenden Tourismus hautnah kennenzulernen: „Bei einer Kanu-Tour haben wir Krokodile, Brüllaffen und Kaimane gesehen, ohne sie zu stören. Und wenn man mit einer Seilbahn über den Urwald schwebt, macht man nichts kaputt“, sagt Vanja. Das Wohl der Tiere liege den Costa Ricanern ohnehin sehr am Herzen. „Bei der Tour über die Hängebrücken im „Mistico Park“ durften wir nicht sprechen, nur flüstern, um keinen Urwaldbewohner aufzuscheuchen“, erinnert sich Olivia Lübge. „Und viele Einnahmen aus den Touristenattraktionen fließen in Umweltprojekte“, fügt Jessy Röhrig hinzu.

Gegenbesuch 2019 geplant

Der Abschied sei allen schwer gefallen. „Wir haben ja bei Familien gewohnt“, erklärt die Schülerin. Der Kontakt werde per Mail aufrechterhalten. Und im April steht der Gegenbesuch an. „Alle freuen sich darauf, bei uns mit dem Rad zur Schule zu fahren, denn das ist in Costa Rica nicht üblich.“ Doch auch daran könnte die Klimapartnerschaft bald etwas ändern, denn in La Fortuna soll ein Radwegenetz nach Schifferstadter Vorbild entstehen.

„Wir sind stolz, dass mit dem neu gebauten Wertstoffhof in La Fortuna das erste Projekt noch dieses Jahr fertig wird“, sagt Koordinatorin Elke Bröckel. Dank einer 50 000-Euro-Förderung vom Bund könnten Abfälle und Wertstoffe künftig getrennt und wiederverwertet werden. Und auch im Kiosk der Realschule plus soll es bald weniger Müll geben: „Wir möchten mehr Brotdosen statt Plastiktüten im Verkauf haben“, hat sich die Umwelt-AG vorgenommen.

