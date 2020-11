Unbekannte entwenden 15 000 Pfandflaschen aus Leergutcontainer

Heppenheim.Ordentlich Beute haben in der Nacht auf Sonntag unbekannte Täter mit Pfandflaschen gemacht: Rund 15 000 davon entwendeten sie aus einem Leergutcontainer in Heppenheim. Rund 3700 Euro Schaden sollen dabei nach Polizeiangaben auf dem Firmengelände in der Odenwaldstraße entstanden sein.

Die Täter hatten das Dach des Containers aufgehebelt und entwendeten anschließend die in großen Plastiksäcken aufbewahrten Flaschen. Die ungebetenen Besucher dürften das Leergut mit einem geeigneten Transportfahrzeug weggeschafft haben, mutmaßt die Polizei.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei der Polizei.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020