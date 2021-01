Unbekannte greifen 15-Jährige an - Zeugen gesucht

Mannheim.Drei bislang unbekannte männliche Personen haben am Sonntagnachmittag in Mannheim-Seckenheim zwei Jugendliche angegriffen. Nach Angaben der Polizei haben die Täter die beiden 15-Jährigen gegen 18 Uhr in der Kehler Straße zuerst angepöbelt, bevor sie sie zu Boden brachten und in den Unterkörper traten. Anschließend seien die drei Männer zu Fuß in Richtung Busbahnhof geflüchtet. Ein Zeuge verständigte den Notruf. Über die Art der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Die drei unbekannten männlichen Personen seien etwa 30 Jahre alt, 180cm groß und trugen alle einen sogenannten Dreitagebart. Eine Person wurde als europäischer Phänotyp beschrieben. Zwei Personen sollen eine dunkle Hautfarbe haben. Einer der männlichen Personen trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Kopfbedeckung.

Zeugen werden gebeten, sich mich sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 06203-9305-0 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021