Unbekannte knacken Automaten

Eberbach.Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher in zwei Gaststätten in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) angerichtet. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter in der Nacht zum Freitag Zutritt zu den Lokalen und knackten Spiel- und Zigarettenautomaten. Wie viel Bargeld aus den Geräten entwendet wurde, ist noch unklar. Laut Polizei hatten zunächst Zeugen die Ordnungshüter alarmiert, weil die Eingangstür zu dem Anwesen in der Friedrichstraße, in dem sich beide Gaststätten befinden, einen Spalt weit offen stand. Die Täter waren beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.06.2019