Unbekannte stehlen mehrere Kilo Fleisch

Schifferstadt.Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in ein Restaurant am Waldfestplatz eingebrochen. Der oder die Täter hebelten laut Polizei die Kellertür auf entwendeten anschließend aus dem Kühlraum mehrere Kilo Fleisch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/ 495-0 oder per Mail via pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021