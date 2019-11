Unbekannte stehlen teure Fahrräder

Rhein-Neckar.Ein Schaden von mehr als 10 000 Euro ist bei Diebstählen von E-Bikes in der Metropolregion entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind in Mannheim auf dem Parkplatz des Uniklinikums sowie in der Oststadt von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag zwei verschlossene Räder entwendet worden. Im selben Zeitraum ließ ein Täter in der Heidelberger Altstadt ein E-Rad mitgehen.

In Schwetzingen hatte ein Mann gerade den Diebstahl seines Velos angezeigt, als ihm zwei Jugendliche das „gefundene“ Rad zurückbrachten und ihm gegen 50 Euro Finderlohn zurückgaben. Die beiden sind 16 bis 19 Jahre alt, haben dunkles Haar und eine „Undercut“-Frisur. Einer trug auffällige Schuhe und eine Jacke mit roter Schrift. Hinweise: 0621/1 74 33 10. sin

