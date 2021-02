Unbekannte stoppen Auto und wollen Fahrerin berauben

Osthofen.Unbekannte haben am Dienstagabend nahe Osthofen eine Autofahrerin gestoppt und versucht sie zu berauben. Nach Angaben der Polizei fuhr die 22-Jährige um 19.20 Uhr von einer Kleingartenanlage kommend auf einem Feldweg in Richtung L439, um dort in Richtung Worms abzubiegen. Dort näherten sich drei junge Männer ihrem Fahrzeug. Einer stellte sich ihr in den Weg, um die Weiterfahrt zu verhindern, ein weiterer Täter riss die Beifahrertür auf und griff nach der Handtasche der Frau, welche auf dem Beifahrersitz lag.

Die Frau hielt ihre Tasche fest, als der Täter versuchte ihr diese zu entreißen. Als ihm dies misslang, ließ er ab und schloss die Beifahrertür energisch. Währenddessen öffnete der dritte Täter die Fahrertür und versuchte die Frau am Arm zu packen und aus dem Auto zu ziehen. Nach einem intensiven Gerangel ließ auch er wieder von ihr ab und sie konnte mit ihrem Wagen flüchten.

Die drei Männer sollen laut Polizei zwischen 16 bis 20 Jahre alt und von dünner Statur sein. Ein Täter trug einen lila-weiß-grauen Pullover und eine dunkle Hose. Der Zweite hatte einen weißen Kapuzenpullover und graue Handschuhe und der Dritte einen grauen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06241/8520 oder per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de entgegen.

