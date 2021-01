Unbekannte werfen Kieselsteine auf fahrende Autos

Heidelberg.Die Frontscheiben an zwei auf der B 37 in Heidelberg fahrenden Pkw sind am gestrigen Samstag nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei durch kleine Kieselsteine beschädigt worden. Unbekannte sollen laut Polizei gegen 19 Uhr mehrere Kieselsteine von der über die B 37 führenden Brücke "Wieblinger Weg" geworfen haben. Hierdurch wurden die

Frontscheiben zweier Autos getroffen. Hinweise zu den unbekannten Personen konnten bislang nicht

erlangt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/34180, in Verbindung zu setzen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 03.01.2021