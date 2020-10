Unbekannte zünden Reifen an - Zeugen gesucht

Speyer.Zwei bislang Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, auf dem Parkplatz des Campingplatzes Thomashof in Speyer mittels Brandbeschleuniger die Hinterreifen eines Autos angezündet. Nach Angaben der Polizei flüchteten die beiden Männer als ein Zeuge hinzukam. Sie sollen etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der beiden soll eine Kappe getragen haben. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 06232/1370.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 11.10.2020