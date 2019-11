Unbekannter droht am Telefon

Rhein-Neckar.Ein anonymer Anrufer hat am Freitag zwischen 12 und 13 Uhr Drohanrufe gegen sieben Hotels und Gaststätten sowie drei Krankenhäuser in Ludwigshafen und Limburgerhof ausgesprochen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz konnten die Beamten nach einer Bewertung durch Fachleute vor Ort keine konkrete Gefahr feststellen. Dennoch dauerte der Einsatz bis in die Abendstunden.

Erste Hinweise führten nicht zur Identifizierung des Anrufers, so die Polizei am Abend. Der Mann soll unterschiedliche Drohungen ausgesprochen haben. Um welche es sich dabei handelte, teilte das Polizeipräsidium auf Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Auch ein Mannheimer Hotel wurde von dem Unbekannten angerufen. Allerdings, so ein Mannheimer Polizeisprecher, habe der „verwirrt wirkende Mann“ nicht gedroht, sondern auf die laufenden Einsätze in Ludwigshafen und Limburgerhof aufmerksam machen wollen. tbö

