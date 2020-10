Unbekannter stößt Gast Treppe herunter

Frankenthal.In einer Gaststätte in der Mühlstraße ist in den frühen Morgenstunden ein 23-jähriger Gast auf dem Weg zur Toilette von einem Unbekannten eine fünfstufige Treppe heruntergestoßen worden. Laut Polizei ereignete sich der Übergriff ohne Vorwarnung, das Opfer verlor das Bewusstsein und musst ein einem Krankenhaus versorgt werden.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Nummer : 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer: 06237/934-100 zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020