Unbekannter verletzt Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer schwer

Böhl-Iggelheim.Ein Mann hat am Montagabend den Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) geschlagen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei klingelte der Unbekannte gegen 20.30 Uhr an dem Wohnanwesen von Gummer in Böhl-Iggelheim und bat darum, diesen zu sprechen.

Als der Hockenheimer Oberbürgermeister im Hof des Anwesens auf den Unbekannten traf, schlug dieser ihm den Angaben nach unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag stürzte Gummer und schlug mit dem Kopf auf. Er erlitt schwere Verletzungen und wird derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt. Der Täter verließ das Grundstück zu Fuß.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizeiinspektion Schifferstadt fassten die Einsatzkräfte den Mann nicht.

Die Polizei beschreibt den Unbekannten wie folgt: Männlich, etwa 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, dunkelhäutig und schlank. Der Mann trug kurzes, schwarzes Haar und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer roten Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden