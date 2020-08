Und täglich schließt der Silbersee

Bobenheim-Roxheim.An vier der letzten fünf Tage hat die Gemeinde Bobenheim-Roxheim den Silbersee wegen Überfüllung für Besucher gesperrt. Eindrücke von Badegästen vor Ort, dass der See überhaupt nicht so voll gewesen sei, kommentiert Ordnungsamtsleiter Frank Unvericht auf Nachfrage: „Der See ist nicht bewirtschaftet, es gibt keine Angestellten oder Bademeister, deshalb können wir die Besucher nicht einzeln zählen.“ Aus diesem Grund würden die Verantwortlichen andere rechnerische Größen nutzen. „Sobald 150 Autoparkplätze und 250 Fahrradstellplätze belegt sind, ist ungefähr mit der maximal zulässigen Gästezahl von 800 zu rechnen“, sagt Unvericht. Dann werde die Zufahrtsstraße zu dem See gesperrt.

Die Sicherheitsbeauftragten würden morgens stündlich am Parkplatz den Stand erfassen. Da keine technische Erfassung der Besucher möglich sei, könne die tatsächliche Zahl der Gäste zum Zeitpunkt der jeweiligen Schließung jedoch variieren. Die Gemeinde geht davon aus, auch in den kommenden Tagen den See absperren zu müssen. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020