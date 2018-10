Unehrliche Finderin gesucht

Leimen.Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung gegen eine unbekannte Frau, die in der Volksbankfiliale in Leimen eine Geldmappe mit mehreren Tausend Euro gefunden und einfach mitgenommen hat.

Wie die Behörden mitteilen, wollte ein Ehepaar die Tageseinnahmen ihres Geschäfts am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr in der Filiale in bar am Automaten einzahlen. Da dieser defekt war, sei das Paar zur nächsten Filiale gefahren, wo es bemerkte, dass es die Mappe in Leimen vergessen hatte. „Bei ihrer Rückkehr war sie verschwunden“, so ein Polizeisprecher. Auf Videoaufnahmen habe man eine Frau als Verdächtige ausgemacht. Sie werde gebeten, ihren Fund abzugeben. Hinweise unter Telefon 06224/1 74 90. sin

