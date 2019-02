Unfälle auf A5: Sieben Personen zum Teil schwer verletzt

Bruchsal.Mehrere Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt sieben Personen teilweise schwer verletzt wurden, ereigneten sich am Samstagnachmittag auf der A 5 bei Forst in Höhe der Raststätte Bruchsal. Wie die Polizei mitteilte, waren am ersten Unfall gegen 13 Uhr insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt, betroffen waren alle drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Vier Personen wurden hierbei verletzt, Unfallursache war nicht angepasste Geschwindigkeit. Die Autobahn war bis 14.30 Uhr voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr zunächst teilweise freigegeben. Um 15.25 Uhr wurde die Sperrung komplett aufgehoben. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Der zweite Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich um 13.19 Uhr. Der Unfallverursacher wechselte im zähfließenden Verkehr zunächst vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit einem dort fahrenden Auto. Anschließend prallte er gegen ein weiteres Fahrzeug und schob dieses auf einen am Stauende stehenden Pkw. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Der linke und der mittlere Fahrstreifen waren bis 17 Uhr gesperrt. Für die Landung des Hubschraubers war eine kurzzeitige Vollsperrung notwendig.

Gegen 16.40 Uhr kam es zu einem dritten Unfall, als ein Autofahrer am Stauende abbremsen musste. Ein weiterer Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.