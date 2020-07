Unfälle mit Lastwagen

Rhein-Neckar.Nach Unfällen auf den Autobahnen 5 und 6 hat es am Mittwoch in der Region vier Verletzte und lange Staus gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, sind bei der Kollision auf der A 5 zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf drei Menschen verletzt worden. Den Angaben zufolge prallte am Mittag ein Lastwagen im Baustellenbereich auf ein vorausfahrendes Auto. Der Pkw hatte wegen eines Rückstaus gebremst und wurde durch den Zusammenstoß auf einen Sattelzug davor geschoben. Die beiden Autoinsassen wurden eingeklemmt und kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 51 Jahre alte Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 80 000 Euro. Die Autobahn war zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Am Morgen war auf der A 6 zwischen Schwetzingen und Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Laut Behörden hatte der Fahrer eines Opel den Lkw aus unbekannten Gründen seitlich gerammt. Danach habe er die Herrschaft über sein Auto verloren und sich überschlagen. Der verletzte Autofahrer kam in eine Klinik, der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. sin

